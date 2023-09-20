Wildberries выплатит 202 миллиона рублей продавцу за испорченный товар

Wildberries выплатит 202 миллиона рублей продавцу за испорченный на складе товар

Российский маркетплейс Wildberries выплатит поставщику 202 миллиона рублей за испорченный товар — суд в полном объеме удовлетворил рекордный иск от продавца к платформе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Поставщик женской обуви брендов Enzo Logana и Lagatta из Москвы начал сотрудничать с платформой еще в 2016 году. По словам владельца, за время совместной работы они постоянно сталкивались с проблемами. Сначала со склада маркетплейса пропали 100 пар обуви, а позже покупатели начали отказываться от товаров из-за ненадлежащего качества. Оказалось, что обувь на складах грызли крысы. Кроме того, некоторые грызуны оставались в заказах клиентов.

В конечном счете компания расторгла договор с Wildberries и потребовала вернуть весь товар, однако неожиданно выяснилось, что из 34 тысяч пар обуви по базе осталось только 13 тысяч. На данный момент товар продолжают продавать на маркетплейсе под другими именами продавцов. По этой причине экс-поставщики обвинили платформу в мошенничестве и выиграли дело.

Ранее в сентябре стало известно, что продавцы Wildberries пострадали более чем на 20 миллионов рублей из-за новой схемы мошенников. В ее рамках аккаунты предпринимателей взламываются, уменьшается реальная стоимость вещей на сайте, а также создается каталог несуществующих товаров по низким ценам, которые потребители массово скупают.