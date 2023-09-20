Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:25, 20 сентября 2023Ценности

Wildberries выплатит 202 миллиона рублей продавцу за испорченный товар

Wildberries выплатит 202 миллиона рублей продавцу за испорченный на складе товар

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российский маркетплейс Wildberries выплатит поставщику 202 миллиона рублей за испорченный товар — суд в полном объеме удовлетворил рекордный иск от продавца к платформе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Поставщик женской обуви брендов Enzo Logana и Lagatta из Москвы начал сотрудничать с платформой еще в 2016 году. По словам владельца, за время совместной работы они постоянно сталкивались с проблемами. Сначала со склада маркетплейса пропали 100 пар обуви, а позже покупатели начали отказываться от товаров из-за ненадлежащего качества. Оказалось, что обувь на складах грызли крысы. Кроме того, некоторые грызуны оставались в заказах клиентов.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022

В конечном счете компания расторгла договор с Wildberries и потребовала вернуть весь товар, однако неожиданно выяснилось, что из 34 тысяч пар обуви по базе осталось только 13 тысяч. На данный момент товар продолжают продавать на маркетплейсе под другими именами продавцов. По этой причине экс-поставщики обвинили платформу в мошенничестве и выиграли дело.

Ранее в сентябре стало известно, что продавцы Wildberries пострадали более чем на 20 миллионов рублей из-за новой схемы мошенников. В ее рамках аккаунты предпринимателей взламываются, уменьшается реальная стоимость вещей на сайте, а также создается каталог несуществующих товаров по низким ценам, которые потребители массово скупают.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали готовить ужесточение валютного контроля

    Российского полковника осудят за хищение танковых двигателей

    Кадыров объяснил свое пребывание в московской больнице

    Селена Гомес восхитила фанатов внешностью без макияжа

    Россиянам назвали неочевидную причину проблем с зубами

    В Карабахе погибли российские миротворцы

    Дачников призвали закапывать картофельную кожуру на даче

    В Финляндии потребовали посадить экс-главу разведки и лишить его звания

    Звезда Comedy Woman раскрыла секрет крепкого брака

    В Баку назвали заявления Еревана об этнических чистках неприемлемыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости