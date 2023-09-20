На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь

Представитель ГУР Юсов пообещал опубликовать детали об атаках на объекты в Крыму

Украинские силы безопасности и обороны продолжают «плановую работу» по российским военным объектам. Об этом представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя атаку на Севастополь .

По его словам, в качестве целей в Киеве рассматривают, в частности, военные объекты в Крыму. «Совсем скоро детали будут опубликованы», — пообещал он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что город подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Он отметил, что она была отражена средствами противовоздушной обороны.