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16:05, 20 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о возможной травме жены Зеленского

«Страна.ua»: жена Зеленского могла травмировать палец во время поездки в США

Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Жена Владимира Зеленского Елена могла травмировать палец на правой руке во время поездки в США. Об этом стало известно изданию «Страна.ua».

Зеленский вместе с женой прибыл с визитом в Штаты на Генассамблею ООН. На опубликованных кадрах пользователи соцсетей заметили повязку на пальце жены украинского президента.

Когда Зеленская аплодировала выступлению мужа, она делала это очень аккуратно, чтоб не задеть травмированный палец, а на встречах держала правую руку под бумагами.

Ранее Зеленский не смог ответить на вопрос о перспективах прорыва в украинском контрнаступлении. Он подчеркнул, что сосредоточен на получении ракет большой дальности от США.

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    Александр Слабиев
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