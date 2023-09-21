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14:15, 21 сентября 2023Ценности

Назван новый предполагаемый владелец Adidas в России

«Известия»: новым владельцем Adidas в России станет собственник «Стокманна»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал нового владельца спортивного бренда одежды и обуви Adidas в России. Об этом сообщает издание «Известия».

По словам эксперта, им предположительно станет предприниматель и собственник сети магазинов «Стокманн» Яков Панченко. Люлин отметил, что на данный момент переговоры ведутся и находятся на завершающей стадии. «Сейчас у сторон есть планы по запуску нового спортивного бренда. Думаю, что он начнет работать на базе магазинов Adidas: в торговых точках будет представлен ассортимент этой марки», — пояснил он.

При этом собеседник издания отметил, что сеть может начать свою работу до конца года. Как стало известно, первые магазины откроются в торговых центрах «Авиапарк», «Европейский» и «Атриум».

Ранее сообщалось, что Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов. Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, что компания находится в процессе закрытия торговых точек в стране.

Adidas приостановил деятельность в стране вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Владелец отечественного бренда одежды Yamal заявил, что готов занять освободившуюся нишу.

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    Мария Винар
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