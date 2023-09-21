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07:50, 21 сентября 2023Спорт

Иностранный футболист предпочел российское пиво нидерландскому

Футболист Бейл заявил, что «Жигулевское» пиво ему нравится больше местного

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Нидерландский защитник самарских «Крылья Советов» Гленн Бейл предпочел российское пиво местному. Его слова приводит РИА Новости.

Футболист заявил, что ему больше нравится местное пиво. «Heineken мне совсем не нравится. Когда люди слышат это, то говорят: "Гленн, ты с ума сошел?" Для меня "Жигулевское" намного лучше», — рассказал 28-летний спортсмен.

В апреле 2023 года Бейл высказался о возможном получении российского гражданства. По словам игрока, он, возможно, задумается об этом, если клуб предложит ему новый контракт. Футболист подчеркнул, что ему нравится жизнь в Самаре.

Бейл перешел в «Крылья Советов» летом 2021-го. Текущий контракт 27-летнего игрока с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) рассчитан до июня 2025 года.

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    Анастасия Борисова
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