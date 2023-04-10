Голландский игрок клуба РПЛ высказался о возможном получении гражданства РФ

Голландец Бейл заявил, что задумается о гражданстве РФ, если «КС» продлят с ним контракт

Голландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о возможном получении российского гражданства. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам игрока, он, возможно, задумается об этом, если клуб предложит ему новый контракт. «Пока что у меня нет нового контракта. Хочу ли остаться в "Крыльях"? Да, конечно. Мне комфортно здесь, все нравится», — заявил футболист.

Бейл перешел в «Крылья Советов» летом 2021-го. Текущий контракт 27-летнего игрока с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) рассчитан до июня 2025 года.

11 марта о возможном получении российского гражданства высказался голландский легионер «Спартака» Квинси Промес. «Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без», — заявил хавбек.