Голландский легионер «Спартака» высказался о возможном получении гражданства РФ

Голландский хавбек «Спартака» Квинси Промес заявил, что уже считает себя россиянином

Голландский легионер «Спартака» Квинси Промес высказался о возможном получении российского гражданства. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без», — заявил хавбек.

2 марта сообщалось, что Промес отказался возвращаться на родину из-за угрозы ареста, так как в Нидерландах его заподозрили в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. В 2019 году футболист был замешан в транспортировке партии кокаина, которая, по подсчетам правоохранительных органов, весила до 400 килограммов. Отмечалось, что футболист и его родственники вложили деньги в партию наркотиков, которая была изъята голландской полицией в апреле 2020 года.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.