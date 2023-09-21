Запуск китайской ракеты Ceres-1 оказался неудачным

Пуск китайской ракеты Ceres-1 со спутником Jilin-1 Gaofen-04B оказался неудачным

Запуск одноразовой твердотопливной ракеты Ceres-1 со спутником Jilin-1 Gaofen-04B оказался неудачным. Об этом сообщает «Синьхуа».

Пуск состоялся в 07:59 по московскому времени с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Во время полета носителя возникла аномальная ситуация, причины которой выясняются.

Произведенный пуск стал десятым для ракеты Ceres-1 китайской компании Galactic Energy. Предыдущий раз Ceres-1 стартовала с четырьмя спутниками с платформы в Восточно-Китайском море недалеко от городского уезда Хайян в провинции Шаньдун 5 сентября.

Одноразовая ракета Ceres-1 китайской компании Galactic Energy способна выводить до 350 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 270 килограммов на солнечно-синхронную. Две первые ступени носителя твердотопливные, последняя работает на жидком топливе. Первый полет Ceres-1 состоялся в ноябре 2020 года.