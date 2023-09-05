Китай успешно запустил ракету с морской платформы

Китай успешно запустил ракету с четырьмя спутниками с морской платформы

Китайская компания Galactic Energy успешно запустила одноразовую твердотопливную ракету Ceres-1 с четырьмя спутниками. Об этом со ссылкой на Xinhua сообщает ТАСС.

Пуск состоялся в 12:34 по московскому времени с платформы в Восточно-Китайском море недалеко от городского уезда Хайян в провинции Шаньдун. Старт стал девятым для ракеты Ceres-1.

В июле китайская компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения, двигатель которой работает на кислороде и метане.

В апреле частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.