В Китае запустили первую в мире ракету на метане

Китайская компания LandSpace первой в мире запустила ракету с метановым двигателем

Китайская компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения, двигатель которой работает на кислороде и метане. Об этом сообщается на сайте компании.

Пуск носителя Zhuque-2 состоялся 12 июля в 04:00 по московскому времени с космодрома Цзюцюань в северной части Китая.

Отмечается, что грузоподъемность носителя составляет 4 тонны при выведении нагрузки на орбиту высотой около 500 километров.

В апреле частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.

В том же месяце китайская частная аэрокосмическая компания i-Space успешно запустила твердотопливную ракету-носитель Hyperbola-1.