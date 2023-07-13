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06:38, 13 июля 2023Наука и техника

В Китае запустили первую в мире ракету на метане

Китайская компания LandSpace первой в мире запустила ракету с метановым двигателем

Фото: Wang Jiangbo / Globallookpress.com

Китайская компания LandSpace первой в мире запустила ракету космического назначения, двигатель которой работает на кислороде и метане. Об этом сообщается на сайте компании.

Пуск носителя Zhuque-2 состоялся 12 июля в 04:00 по московскому времени с космодрома Цзюцюань в северной части Китая.

Отмечается, что грузоподъемность носителя составляет 4 тонны при выведении нагрузки на орбиту высотой около 500 километров.

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В апреле частная компания Space Pioneer (также известна как Beijing Tianbing Technology) первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.

В том же месяце китайская частная аэрокосмическая компания i-Space успешно запустила твердотопливную ракету-носитель Hyperbola-1.

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    Иван Потапов
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