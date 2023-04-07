В Китае запустили ракету Hyperbola-1

Китайская компания i-Space успешно запустила ракету Hyperbola-1

Китайская частная аэрокосмическая компания i-Space успешно запустила твердотопливную ракету-носитель Hyperbola-1. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), передает ТАСС.

Ракету запустили в 12:00 по местному времени (07:00 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Целью запуска было испытание систем ракеты и получение данных о ее полете.

Этот запуск стал вторым успешным для Hyperbola-1. Первый запуск в 2019 году прошел штатно, а затем последовало три неудачных старта подряд. Длина ракеты, которая способна вывести более 300 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту, составляет 20 метров.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что частная компания Space Pioneer первой в Китае запустила носитель, работающий на жидкостном ракетном двигателе.

В марте стало известно, что Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Horus-2. Запуск осуществили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2C».