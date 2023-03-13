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15:33, 13 марта 2023Наука и техника

Китай запустил Horus-2

Китайская ракета CZ-2C успешно вывела на орбиту спутник Horus-2

Фото: China National Space Administration

Китай в понедельник, 13 марта, успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Horus-2. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), пишет ТАСС.

Отмечается, что запуск осуществили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2C» (CZ-2C, Long March-2C) в 12:02 по пекинскому времени (07:02 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на севере страны. Он стал 466-м для ракет этой серии.

Ракету-носитель «Чанчжэн-2» создали на основе баллистической ракеты Dong Feng 5. Первый запуск «Чанчжэн-2C» произвели в 1982 году. Ракета может вывести 3,8 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

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В январе Китай успешно вывел на околоземную орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли. Аппараты будут использовать для испытания новых технологий на орбите, исследования земельных ресурсов, предотвращения стихийных бедствий и борьбы с их последствиями.

В том же месяце Пекин вывел на орбиту исследовательский спутник «Шицзянь-23» в рамках первого космического запуска в 2023 году. Спутник предназначен для проведения научных экспериментов.

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Даниил Иринин
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