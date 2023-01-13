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15:06, 13 января 2023Наука и техника

Китай вывел на орбиту три спутника

Китайская ракета CZ-2D вывела на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли
Архивное фото

Архивное фото. Фото: China Daily CDIC / Reuters

Китай успешно вывел на околоземную орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), пишет «Интерфакс».

Ракету-носитель «Чанчжэн-2D» (CZ-2D, Long March-2D) со спутником «Яогань-37» и двумя аппаратами серии «Шиянь-22» запустили в 15:00 по местному времени (10:00 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Запущенные спутники будут использовать для испытания новых технологий на орбите, исследования земельных ресурсов, предотвращения стихийных бедствий и борьбы с их последствиями.

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В декабре издание SCMP писало, что группа китайских ученых обвинила SpaceX в нарушении правил безопасности космического движения. Ученые подсчитали, что аппараты Starlink находятся на расстоянии менее пяти километров друг от друга.

В сентябре стало известно, что Китай и ОАЭ заключили меморандум о взаимопонимании, подразумевающий доставку арабского планетохода Rashid 2 на Луну.

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Даниил Иринин
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