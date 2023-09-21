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10:23, 21 сентября 2023Бывший СССР

На Украине повредили объект социальной инфраструктуры

Глава ОВА: в Черкассах работой ПВО поврежден объект социальной инфраструктуры
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В украинском городе Черкассы в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) поврежден объект социальной инфраструктуры. Об этом заявил глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в Telegram.

«В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры», — говорится в публикации.

Ранее глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что в городе Дрогобыч повреждены промышленные объекты. Произошел пожар в цехе, а также разрушено трехэтажное здание склада, уточнил он. По его словам, зафиксировано возгорание на площади около 30 квадратных метров.

21 сентября сообщалось, что произошли взрывы в четырех украинских городах. Речь идет об Ивано-Франковске, Ровно, часть которого осталась без электричества, а также Хмельницком и Харькове. Кроме того, взрывы произошли в Винницкой области республики.

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    Кристина Есикова
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