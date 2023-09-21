Во Львовской области заявили о повреждении промышленных объектов

Глава Львовской ОВА Козицкий заявил о повреждении промышленных объектов

В городе Дрогобыч Львовской области повреждены промышленные объекты. Об этом заявил в Telegram-канале глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

По его словам, произошел пожар в цехе промышленного объекта, разрушено трехэтажное здание склада. Он уточнил, что есть возгорание на площади около 30 квадратных метров. Кроме того, повреждения получил частный двухэтажный склад. На нем зафиксировано возгорание площадью 20 квадратных метров. Тушение пожаров продолжается, отметил он.

Ранее в Дрогобычском районе прогремели взрывы. Как сообщил глава Львовской ОВА, на место происшествия выехали все профильные службы. До этого взрывы произошли в Киеве и Киевской области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

