Неизлечимо больной пенсионер нашел лучшего друга детства спустя 60 лет

В Шотландии больной раком мужчина нашел друга детства спустя 60 лет

82-летний больной раком житель Шотландии воссоединился с другом детства спустя 60 лет разлуки. Об этом сообщает Glasgow Live.

У пенсионера Джимми Фрейзера из города Глазго впервые диагностировали рак в 2018 году. После лечения болезнь перешла в стадию ремиссии, однако вернулась в июле 2023 года. По словам 23-летней внучки мужчины Хлои, из-за быстрого распространения рака победить его стало невозможно. Врачи заявили, что Джимми осталось жить всего 12 недель.

Узнав об этом, неизлечимо больной мужчина решил связаться с группой друзей, с которой близко общался в детстве и юности. Ему удалось найти всех товарищей, кроме лучшего друга детства Тома Керра. Джимми и Том познакомились, когда им было по 15 лет, и даже были шаферами на свадьбах друг у друга. Джимми решил разыскать друга, которого не видел около 60 лет. В поисках ему помогала внучка Хлоя.

Девушка опубликовала фотографию Джимми и Тома, сделанную на свадьбе дедушки. «Привет всем, я прошу об одолжении. Моему дедушке Джимми осталось жить всего несколько недель, и он хочет найти шафера, который был на его свадьбе в 1963 году», — написала она. Публикацию Хлои увидело множество людей, знающих как Тома, так и Джимми. Благодаря их общим друзьям Хлое удалось найти Тома и связаться с ним.

Выяснилось, что в настоящее время он живет в Испании, однако у него есть дом в шотландском городе Пейсли, куда он часто приезжает. 19 сентября Джимми и Том созвонились по видеосвязи и поговорили впервые спустя 60 лет разлуки. Мужчины дали друг другу обещание поддерживать связь.

Ранее сообщалось, что жительница Индии случайно нашла подругу детства в социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn. Девушка отметила, что несмотря на то, что с их разлуки прошло много лет, между ними осталась тесная связь.

