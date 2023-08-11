В Индии девушка случайно нашла подругу детства на платформе для поиска работы

Жительница индийского города Пуна, штат Махараштра, случайно нашла подругу детства в социальной сети для поиска и установления деловых контактов. Об этом она рассказала в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Ведика наткнулась на профиль девушки по имени Барнали на платформе для поиска работы LinkedIn. Ей показалось, что девушка похожа на ее давнюю подругу, с которой она училась в начальных классах школы 15 лет назад. Ведика прислала Барнали их совместную детскую фотографию и поняла, что действительно нашла подругу детства.

Пользовательница опубликовала скриншот переписки с Барнали в социальной сети. «Я должна задать тебе один вопрос. Девочка справа на фотографии, случайно, не ты?» — спросила Ведика девушку. «Ааа, да! Подожди, ты — Ведика? Из тех времен?» — удивилась Барнали. Девушки были рады вновь найти друг друга и продолжили общаться. Ведика отметила, что, несмотря на то, что с их разлуки прошло много лет, между ними осталась близкая связь.

Ранее сообщалось, что житель США воссоединился со школьной любовью спустя 60 лет после знакомства и сделал ей предложение. Пара уже купила обручальные кольца и теперь планирует свадьбу.

