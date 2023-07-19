Мужчина воссоединился со школьной любовью спустя 60 лет и сделал ей предложение

В США мужчина сделал предложение школьной любви спустя 60 лет после первой встречи

Томас Макмикин, житель американского города Тампа, штат Флорида, воссоединился со школьной любовью спустя 60 лет после знакомства и сделал ей предложение. Об этом сообщает Fox 13 News.

Макмикин и Нэнси Гэмбелл познакомились в средней школе в городе Куинси, штат Калифорния. «Мы любовались друг другом на расстоянии. Я никогда не думал, что у меня есть шанс быть с ней», — признается мужчина. Макмикин и Гэмбелл несколько раз ходили на свидания, однако до серьезных отношений дело так и не дошло. После окончания школы они создали семьи и забыли друг о друге на 50 лет.

Они снова увидели друг друга на встрече выпускников. В тот момент Макмикин и Гэмбелл состояли в браках, поэтому не стали обмениваться контактами и поддерживать общение. Но все изменилось в июне 2023 года, когда мужчина получил приглашение на очередную встречу выпускников. Позже ему пришло сообщение от Гэмбелл. Женщина написала мужчине, что очень хочет его увидеть.

После встречи Макмикин и Гэмбелл снова влюбились друг в друга и стали встречаться. Мужчина сразу решил сделать возлюбленной предложение. Он планировал попросить руки и сердца женщины в аэропорту города Тампа, где собирался встретить ее. Там Макмикин проводил Гэмбелл в зону отдыха, подарил ей ожерелье, а затем встал на одно колено и прочитал заранее подготовленную речь.

Я хочу состариться с тобой, просыпаться в твоих объятиях каждое утро, делиться мечтами и стремлениями, смеяться и плакать и быть вместе в горе и радости. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами, больше, чем ты можешь представить. Я хочу провести остаток жизни, доказывая тебе это и делая тебя самой счастливой женщиной на свете Томас Макмикин

Затем Макмикин спросил у Гэмбелл, станет ли она его женой, и, получив положительный ответ, радостно закричал. «Это так чудесно, ведь у нас осталось не так много времени. И провести его с таким человеком — просто мечта», — утверждает мужчина. Через несколько дней пара купила обручальные кольца и теперь планирует свадьбу в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что разлученные десятилетиями 79-летний мужчина и 78-летняя женщина нашли друг друга и поженились спустя годы после разорванной помолвки. На церемонии присутствовали дети, внуки и правнуки супругов.

