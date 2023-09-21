В российском регионе подтвердили ввод режима ЧС из-за танковых обстрелов

Режим ЧС ввели в Чаусовском поселении Брянской области из-за танковых обстрелов

На территории Чаусовского сельского поселения ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за танковых обстрелов. Это подтвердил глава райадминистрации Сергей Цыганок, его цитирует РИА Новости.

Ранее о вводе режима ЧС сообщил Shot. По данным авторов канала, он действует с 20:00 среды, 20 сентября.

«Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц», — сообщил глава администрации.

Как уточнил Цыганок, режим ЧС вводится, если пострадало имущество. После выявления повреждений собственники обращаются к властям с заявлениями, делаются сметы и проводятся экспертизы. По последним данным, заявления собственников о порче имущества после последнего обстрела не поступало.

В июне режим ЧС вводили в селе Курковичи Стародубского района Брянской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, районных полицейских привели в повышенную степень готовности.