Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 21 сентября 2023Россия

В российском регионе подтвердили ввод режима ЧС из-за танковых обстрелов

Режим ЧС ввели в Чаусовском поселении Брянской области из-за танковых обстрелов

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На территории Чаусовского сельского поселения ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за танковых обстрелов. Это подтвердил глава райадминистрации Сергей Цыганок, его цитирует РИА Новости.

Ранее о вводе режима ЧС сообщил Shot. По данным авторов канала, он действует с 20:00 среды, 20 сентября.

«Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество юридических и физических лиц», — сообщил глава администрации.

Как уточнил Цыганок, режим ЧС вводится, если пострадало имущество. После выявления повреждений собственники обращаются к властям с заявлениями, делаются сметы и проводятся экспертизы. По последним данным, заявления собственников о порче имущества после последнего обстрела не поступало.

В июне режим ЧС вводили в селе Курковичи Стародубского района Брянской области из-за обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, районных полицейских привели в повышенную степень готовности.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха

    Ставшие трендом балетки назвали опасными для ног

    Налоговая закрыла бизнес болеющей раком Анастасии Заворотнюк

    В российском регионе подтвердили ввод режима ЧС из-за танковых обстрелов

    ФСБ задержала сотрудника госстройнадзора российского региона за взятки

    Генерал КГБ лишился 13 миллионов рублей после общения с аферистами

    Польша запретила импорт зерна из-за интересов украинских олигархов

    Проживающая в США дочь Машкова обратилась к отцу

    Минобороны передали партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

    Германия не поддержит идею Украины лишить Россию права вето в ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости