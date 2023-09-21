Власти опровергли сообщения об обстреле брянского села танком ВСУ

Брянский губернатор Богомаз опроверг сообщения об обстреле села танком ВСУ

Брянский губернатор Александр Богомаз опроверг сообщения об обстреле Чаусовского сельского поселения из танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Daily Storm в Telegram.

В беседе с изданием Богомаз заявил, что у него нет данных об обстреле. «Не было сегодня такого. По крайней мере, я сейчас по городу езжу и до этого [ездил]», — сказал он.

В Чаусовском сельском поселении журналистам Daily Storm также опровергли сообщения об атаке.

Ранее глава местной райадминистрации Сергей Цыганок сообщил, что на территории поселения ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По его словам, это решение было принято из-за атаки танка, в результате которой пострадало имущество местных жителей.

О режиме ЧС в Чаусовском сельском поселении также сообщил Shot. По информации издания он действует на территории всего Погарского района с 20:00 среды, 20 сентября.