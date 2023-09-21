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17:12, 21 сентября 2023Забота о себе

Психолог назвала способ пережить разочарование в любимом человеке

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Каждый человек может меняться, однако перемены в его поведении и образе жизни могут удивлять и даже разочаровывать близких, отметила клинический психолог, преподаватель Института прикладной психологии в социальной сфере Дарья Михновец. Способ пережить это разочарование она назвала «Ленте.ру».

По ее словам, люди часто идеализируют любимых. Однако, добавляет Михновец, существует зрелая и примитивная идеализации. В первом случае люди ожидают взаимности, а не благодарности, и понимают, что человек старается, однако не всегда может удовлетворить все ожидания партнера, объяснила она. При примитивной же идеализации от избранника или избранницы ждут благодарности, воздаяний и соответствия всем требованиям, добавила собеседница «Ленты.ру», и когда этого не происходит, может возникнуть разочарование.

Необходимо помнить, что невозможно удовлетворить все желания и что ни один человек не может соответствовать чьему-то идеалу. Именно это осознание поможет справиться с разочарованием

Дарья Михновецклинический психолог

Некоторым людям принятие близких такими, какие они есть, дается с трудом, продолжила психолог. Зачастую разочаровавшиеся в партнерах люди обращаются к психологам с вопросами: «что сделать, чтобы другой удовлетворял мои желания», «как сделать, чтобы партнер стал лучше». Михновец добавила, что такие запросы бесполезны, так как изменить другого человека невозможно.

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Вместо визита к психологу она призвала принять тот факт, что люди могут меняться и не обязаны всегда соответствовать ожиданиям окружающих. Такой подход, отметила она, поможет избежать душевной боли из-за разочарования.

Ранее сексолог Татьяна Попова назвала способы наладить интимную жизнь с любимым мужчиной. Среди прочего она призвала не симулировать оргазм во время секса.

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    Вера Владзиевская
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