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05:01, 18 сентября 2023Забота о себе

Названы способы наладить сексуальную жизнь с любимым мужчиной

Фото: Cassidy Dickens / Unsplash

Сексолог, доцент Московского института психоанализа Татьяна Попова призвала женщин не симулировать оргазм ради гармонии в спальне. Способы наладить сексуальную жизнь и сделать любимого мужчину желанным она назвала «Ленте.ру».

Встречаются пары, чьи отношения, на первый взгляд кажутся хорошими, но на самом деле эти люди не подходят друг другу в интимном плане, говорит психолог. И за этим скрывается явная сексуальная неудовлетворенность.

«В своем представлении о личной жизни мы часто опираемся на миф, что можно отыскать свою половинку, которая идеально бы совпадала с нами. Но если отвлечься от сексуального контекста, то даже близнецы не могут полностью совпадать, потому что они разные личности», — говорит Попова.

Очевидно, у партнеров с такой проблемой нет полного доверия, они не исследуют свои возможности. Скорее всего, в паре разная половая конституция, разные потребности. Одному партнеру нужен частый секс, другому, наоборот, важна не регулярность, а чувств. Существует и множество других вариаций несовпадения в сексуальном плане

Татьяна Поповасексолог

Первое, что нужно сделать, — это обсудить проблему с партнером, уверена сексолог. Ведь речь, скорее, ведется не о внешних данных и не о размерах, а том, что партнер не уделяет должного внимания сексуальному удовлетворению. Поэтому если мужчина на самом деле любим, нужно обсудить, что происходит во время секса, считает Попова.

Зачастую, по словам собеседницы «Ленты.ру», эта тема табуирована, и партнер считает, что все великолепно. Женщина же, чтобы не расстраивать любимого, симулирует оргазм. Сексолог считает, что не следует этого делать, а нужно откровенно говорить с избранником. Здесь необходим деликатный подход, чтобы не уронить самооценку партнера, которая у мужчин очень часто коррелирует с сексуальными возможностями.

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«Основной совет — обратиться к хорошему сексологу-психологу, который сможет диагностировать проблемы отношений, поможет решить проблему, чтобы любимый и в постели стал желанным. Если в паре есть чувства, то вопрос секса однозначно положительно решается», — заключила Попова.

Ранее психолог и сексолог Инесса Швацкая назвала главный критерий сексуальной совместимости. Она отметила, что у партнеров либидо должно быть примерно на одном уровне.

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    Вера Владзиевская
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