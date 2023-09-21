Глава РФС объяснил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Глава РФС Дюков: призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу вырван из контекста

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил призыв главного тренера национальной команды Валерия Карпина к игрокам уезжать в Европу. Его слова приводит РИА Новости.

«Этот ответ был вырван из контекста. Валерий Георгиевич говорил о том, что футболистам нужно вылезать из теплой ванны, в которой они находятся», — заявил Дюков. Глава РФС добавил, что организация заинтересована в том, чтобы футболисты оставались в России и прогрессировали здесь.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.