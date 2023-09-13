Карпин призвал российских футболистов уезжать в Европу. Что об этом думают игроки и тренеры?

Мостовой: российские футболисты не покидают страну из-за тепличных условий в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил заявление главного тренера отечественной команды Валерия Карпина, в котором он призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Его мнение приводит РИА Новости.

Легенда российского футбола заявил, что давал подобный совет 15 лет назад, когда отечественные игроки были более востребованы. «И многие бы уезжали, если бы не было тепличных условий тут, которые искусственно были созданы», — оценил он ситуацию в РПЛ.

Надо уезжать, прогрессировать, но не всех берут, не все могут уехать. Забрали только единицы Александр Мостовой

Он добавил, что уехал в лиссабонскую «Бенфику» в 1991 году, когда Советский Союз развалился. По его мнению, политические проблемы в стране стали причиной качественного уровня игры россиян на протяжении долгого периода времени.

Главный тренер сборной обратился к российским игрокам

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. «Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными», — выразил мнение он.

Тренер добавил, что ощущает колоссальную разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине. Главным отличием он назвал физическую подготовку.

Фото: Alexander Scheuber / Getty Images

Эксперты расходятся во мнении относительно отъезда игроков

Бывший футболист сборной России Игорь Ледяхов заявлял, что отечественным игрокам стало проблематично уезжать в европейские чемпионаты, поэтому в ближайшие годы они не смогут этого сделать. По его мнению, у спортсменов появились нефутбольные проблемы. «Иностранцы не могут перевести деньги нашим клубам, наши испытывают трудности с трансферами», — рассказывал он.

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела также подтвердил, что в Европе установилось плохое отношение к русским. Он предрек трудности российским футболистам, которые захотят попробовать свои силы в Европе.

Русским игрокам будет трудно сейчас уезжать в Европу. Из-за плохого к ним отношения. Они будут играть дома. С одной стороны, это хорошо — получит шанс молодежь. С другой стороны, Россия осталась без еврокубков Тренер Властимил Петржела

С ним согласился экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин. Специалист посоветовал не торопиться принимать решение. Он посчитал, что уезжать нужно в случае, когда игрок уверен в том, что будет получать достаточно игровой практики.

При этом бывший футболист сборной России и легенда «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что если к игрокам есть интерес в Европе, то им нужно уезжать из России и развиваться за рубежом.

Отстранение российских команд

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров из-за ситуации на Украине. Отечественные команды не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

После этого ряд российских игроков, выступающих в Европе, рассказал о проблемах в местных командах. В частности, Магомед Оздоев, представляющий греческий ПАОК, не смог получить визу для выступления в Шотландии. Все игроки, кроме россиянина, без проблем получили документы.

Кроме того, российский полузащитник армянского «Пюника» Михаил Коваленко и помощник главного тренера Роман Монарев пропустили ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций из-за санкций Литвы. Консульство страны в Армении отказало в выдаче шенгенских виз футболисту и тренеру из-за гражданства России.

Часть россиян успешно выступает в иностранных клубах

19 августа российский полузащитник Арсен Захарян перешел в испанский «Реал Сосьедад». Контракт с 20-летним футболистом рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Кроме него, на протяжении последних трех лет в Европе играет Александр Головин — представляющий клуб «Монако». В 2020 году французская газета L’Equipe номинировала хавбека на звание лучшего плеймейкера Лиги 1, по итогам голосования спортсмен занял третье место.

Не каждому дано играть в «Монако». Возращение в РПЛ? Зачем? Он играет в команде, которая может претендовать на первое место в Лиге 1, играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а мы где играем? Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис

В 2020 году итальянская «Аталанта» заявила о переходе Алексея Миранчука в итальянскую команду. Чтобы приобрести игрока, клуб потратил 14,5 миллиона евро. Через три года его признали одним из самых высокооплачиваемых футболистов России.

Еще один российский футболист — Александр Кокорин — не смог закрепиться в итальянской «Фиорентине», однако стал лучшим игроком кипрского чемпионата. Он выступает на правах аренды за «Арис».