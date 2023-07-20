Российский футболист и тренер пропустят еврокубковый матч из-за санкций Литвы
Российский полузащитник армянского «Пюника» Михаил Коваленко и помощник главного тренера Роман Монарев пропустят ответный матч первого квалификационного раунда Лиги конференций из-за санкций Литвы. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, консульство Литвы в Армении отказало в выдаче шенгенских виз футболисту и тренеру из-за гражданства России. Таким образом, они не помогут команде в еврокубковой встрече против эстонской «Нарвы Транс», которая пройдет позднее 20 июля.
Коваленко уже сталкивался с отказом в выдаче шенгенской визы в октябре 2022 года. Тогда он пропустил матч Лиги конференций в Литве.
Коваленко является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с армянским «Ноем» он становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Футболист начал выступать за «Пюник» в августе 2022-го.
В сентябре 2022 года Литва, Латвия, Эстония и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности запретили въезд россиянам, имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Запрет распространяется на поездки с целью участия в спортивных мероприятиях.