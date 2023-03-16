Легенда МЮ обратился к российскому футболисту фразой из фильма «Форрест Гамп»

Канчельскис посоветовал футболисту Соболеву уехать из России фразой «Беги, Форрест, беги!»

Бывший футболист сборной России и легенда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис обратился к футболисту «Спартака» Александру Соболеву. Его слова приводит Legalbet.

Канчельскис заявил, что, если к игроку есть интерес в Европе, то ему нужно уезжать из России и развиваться за рубежом. «Как говорится: "Беги, Форрест, беги!"» — дал он совет Соболеву фразой из фильма «Форрест Гамп».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провел за «Спартак» 24 матча во всех турнирах. В них он отметился девятью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.