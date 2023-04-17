Названы самые дорогие российские футболисты
Интернет-портал Transfermarkt назвал топ-десять самых дорогих российских футболистов. Он доступен на сайте издания.
Список возглавил полузащитник «Монако» Александр Головин, чья рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. Второе и третье места в списке разделили между собой хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян и вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Они стоят по 15 миллионов евро.
Далее в списке располагаются полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук (12 миллионов), нападающий московского ЦСКА Федор Чалов (10 миллионов), полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев (10), нападающий московского «Спартака» Александр Соболев (9), полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов (8) и защитник «Спартака» Георгий Джикия (8).
Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. 27 февраля стало известно, что он заключил с клубом новое соглашение до лета 2026 года.