Стало известно о новом контракте Головина с «Монако»

«Чемпионат»: футболист Головин продлил контракт с «Монако» до конца сезона-2025/2026

Российский полузащитник Александр Головин продлил контракт с футбольным клубом «Монако». Об этом стало известно «Чемпионату».

По информации источника, новое соглашение 26-летнего футболиста действует до конца сезона-2025/2026. Отмечается, что в контракте отсутствует фиксированная сумма отступных.

В сентябре 2022 года Головин заявил, что хотел бы продолжить карьеру в английских «Челси» и «Манчестер Юнайтед» или испанских «Реале» и «Барселоне». При этом он подчеркнул, что, выходя на поле, не руководствуется желанием привлечь внимание других команд.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. В текущем сезоне он провел 24 матча в составе команды и отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.