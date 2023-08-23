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09:56, 23 августа 2023Спорт

Стало известно о проблемах игрока сборной России с получением британской визы

Sport24.gr: Оздоев не может получить британскую визу, чтобы сыграть за ПАОК в ЛК

Фото: Aleksandr Kulebyakin / Globallookpress.com

Полузащитник греческого ПАОКа и сборной России по футболу Магомед Оздоев не может получить британскую визу. Об этом стало известно Sport24.gr.

24 августа грекам предстоит провести в Эдингбурге первую игру плей-офф квалификации Лиги конференций против «Хартс». Все игроки, кроме Оздоева, без проблем получили визы.

Отмечается, что в ПАОКе делают все, чтобы Оздоев получил визу и успел вылететь в Шотландию до игры. К решению вопроса подключилось Министерство иностранных дел Греции.

Оздоев перешел в ПАОК 7 августа. До этого он защищал цвета турецкого «Фатих Карагюмрюк».

9 августа камерунского полузащитника швейцарского клуба «Серветт» Гаэля Ондуа, имеющего российское гражданство, отказались пускать на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс». Причиной стали проблемы с получением британской визы.

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    Алексей Гусев
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