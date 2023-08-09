Камерунского игрока с гражданством России отказались пускать на матч в Британию

Футболиста Ондуа с гражданством России отказались пускать на матч в Британию

Камерунского полузащитника швейцарского клуба «Серветт» Гаэля Ондуа, имеющего российское гражданство, отказались пускать на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте команды.

Причиной стали проблемы с получением британской визы. В «Рейнджерс» заявили, что усилия, предпринятые в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказались недостаточными. Клуб выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и предложил поддержку игроку и команде.

Ондуа принял участие в чемпионате мира 2022 года, где выходил на поле в бутсах с флагами Камеруна и России. За это футболист получал критику и угрозы. В ответ на них хавбек заявил, что выступает в этой обуви уже много лет и не хотел менять традицию на мундиале.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».