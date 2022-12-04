Игрок сборной Камеруна рассказал об угрозах из-за российского флага на бутсах

Игрок сборной Камеруна Ондуа рассказал, что ему угрожали из-за российского флага на бутсах

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал об угрозах из-за выступления в бутсах с российским флагом на чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Были очень тяжелые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали», — поделился игрок и отметил, что выступает в этой обуви уже много лет и не хотел менять традицию на чемпионате мира. Он добавил, что также получил много поддержки от болельщиков из России.

Ранее генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвала нанесение триколора политической акцией, которая воспринимается как поддержка отстраненной сборной. Она обратила внимание на то, что флаги в поддержку ЛГБТ-сообщества запрещены, а российский флаг — нет.

Ондуа в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Швейцарии (0:1) вышел на поле в бутсах с флагами Камеруна и России. Футболист объяснил свой поступок уважением к стране, в которой он вырос.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежные составы московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».