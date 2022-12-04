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00:27, 5 декабря 2022Спорт

Игрок сборной Камеруна рассказал об угрозах из-за российского флага на бутсах

Игрок сборной Камеруна Ондуа рассказал, что ему угрожали из-за российского флага на бутсах

Фото: Carl Recine / Reuters

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал об угрозах из-за выступления в бутсах с российским флагом на чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Были очень тяжелые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали», — поделился игрок и отметил, что выступает в этой обуви уже много лет и не хотел менять традицию на чемпионате мира. Он добавил, что также получил много поддержки от болельщиков из России.

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Ранее генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвала нанесение триколора политической акцией, которая воспринимается как поддержка отстраненной сборной. Она обратила внимание на то, что флаги в поддержку ЛГБТ-сообщества запрещены, а российский флаг — нет.

Ондуа в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против Швейцарии (0:1) вышел на поле в бутсах с флагами Камеруна и России. Футболист объяснил свой поступок уважением к стране, в которой он вырос.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежные составы московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».

Дарья Коршунова
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