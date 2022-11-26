В Норвегии призвали наказать футболиста за использование флага России на ЧМ

В Норвегии призвали наказать футболиста Ондуа за использование флага России на ЧМ-2022

В Норвегии призвали наказать футболиста сборной Камеруна Гаэля Ондуа за использование флага России на бутсах в матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает NRK.

Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета Берит Линдеман назвала нанесение триколора политической акцией, которая воспринимается как поддержка отстраненной сборной. Она обратила внимание на то, что флаги в поддержку ЛГБТ-сообщества запрещены, а российский флаг — нет. «Если это не вызовет спортивной реакции, то это в очередной раз покажет, насколько ФИФА вышла из-под контроля», — посчитала Линдеман.

Ондуа в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре вышел на поле в бутсах с флагами Камеруна и России. Встреча завершилась победой европейской команды со счетом 1:0.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежные составы московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».