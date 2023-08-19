Футболист Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад», договор рассчитан на пять лет

Полузащитник сборной России Арсен Захарян перешел в испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщается на сайте команды.

Договор с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/29. Отмечается, что испанцы заплатили за Захаряна 12 миллионов евро. Футболист заявил, что взволнован новому вызову в карьере.

18 августа пресс-служба испанской команды анонсировала прибытие хавбека в Испанию. В клубе подчеркнули, что приезд в Сан-Себастьян не будет означать подписания контракта в тот же день.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.