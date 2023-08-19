Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
2:1
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Балтика
0:1
Завершен
Урал
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Краснодар
1:1
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Сочи
4:0
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Аль-Хиляль
1:1
2-й тайм
live
Аль-Фейха
Саудовская Аравия - Про лига|2-й тур
Аль-Иттихад
1:0
2-й тайм
live
Аль-Таи
Саудовская Аравия - Про лига|2-й тур
21:41, 19 августа 2023Спорт

Захарян перешел в «Реал Сосьедад»

Футболист Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад», договор рассчитан на пять лет

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник сборной России Арсен Захарян перешел в испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщается на сайте команды.

Договор с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/29. Отмечается, что испанцы заплатили за Захаряна 12 миллионов евро. Футболист заявил, что взволнован новому вызову в карьере.

18 августа пресс-служба испанской команды анонсировала прибытие хавбека в Испанию. В клубе подчеркнули, что приезд в Сан-Себастьян не будет означать подписания контракта в тот же день.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Украины отреагировал на заявления о провале контрнаступления ВСУ

    Змея заползла к жителям дома в Москве и попала на видео

    На Украине заявили о немедленном поражении самолетов

    Истребители США опасно сблизились с российскими самолетами в Сирии

    Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере

    «Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

    Минфин раскрыл условие для возобновления налогового соглашения с Британией

    Стало известно о постоянных попытках ВСУ атаковать ЗАЭС беспилотниками

    Американский разведчик предупредил о полном крахе ВСУ

    В Британии заявили о находящейся в глубокой рецессии экономике Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости