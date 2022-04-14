Российским футболистам предрекли трудности при переезде в Европу
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об отношении к футболистам из России в Европе. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Специалист не взялся утверждать, что недавние случаи с расторжением контрактов с российскими игроками в Чехии связаны именно с политической ситуацией. Однако Петржела подвтердил, что в Европе установилось плохоте отношение к русским.
Он предрек трудности российским футболистам, которые захотели попробовать свои силы в Европе. «Им придется выступать дома», — заключил Петржела. Он назвал изоляцию российского футбола катастрофой, но заметил, что молодые игроки получат больше возможностей на фоне отъезда легионеров.
Ранее сообщалось о том, что два российских футболиста были вынуждены покинуть чешские клубы из-за проблем с визой. В частности, Евгений Назаров покинул «Богемианс-1905», а Максим Матвеев был вынужден расторгнуть контракт с «Ческе Будеевице».