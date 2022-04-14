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Российским футболистам предрекли трудности при переезде в Европу

Бывший тренер «Зенита» заявил, что российским футболистам будет трудно играть в Европе

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об отношении к футболистам из России в Европе. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Специалист не взялся утверждать, что недавние случаи с расторжением контрактов с российскими игроками в Чехии связаны именно с политической ситуацией. Однако Петржела подвтердил, что в Европе установилось плохоте отношение к русским.

Он предрек трудности российским футболистам, которые захотели попробовать свои силы в Европе. «Им придется выступать дома», — заключил Петржела. Он назвал изоляцию российского футбола катастрофой, но заметил, что молодые игроки получат больше возможностей на фоне отъезда легионеров.

Ранее сообщалось о том, что два российских футболиста были вынуждены покинуть чешские клубы из-за проблем с визой. В частности, Евгений Назаров покинул «Богемианс-1905», а Максим Матвеев был вынужден расторгнуть контракт с «Ческе Будеевице».

Николай Костюков
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