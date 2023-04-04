Семин дал совет желающим уехать в Европу российским молодым футболистам

Юрий Семин посоветовал не торопиться с отъездом в Европу российским молодым футболистам

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин обратился к молодым футболистам, которые хотят перейти в европейские клубы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист посоветовал не торопиться принимать такое решение. «У каждого своя история. Уезжать надо туда, где имеешь шансы играть. Просто так абы куда ехать нельзя. Уезжали всю жизнь, но нужно знать время и место», — заявил Семин.

Тренер привел в пример 21-летнего нападающего Никиту Иосифова, который пожелал перейти из «Локомотива» в испанский «Вильярреал» и не получает там игровой практики. «Он играл в "Казанке»", его все время ставили, постепенно подходил к главной команде. Он бы перешел в нее, вырос и уехал в Европу», — отметил Семин.

1 марта защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в европейском клубе. «Я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — заявил футболист.