Футболист сборной России заявил о желании уехать в Европу

Футболист ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев заявил о желании уехать в Европу

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Дивеев рассказал о том, где бы хотел продолжить карьеру. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам игрока, он хочет уехать в Европу. «Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — заявил Дивеев.

Футболист добавил, что пока ему не поступало предложений от конкретных европейских клубов. «Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и все расскажет», — отметил защитник.

Дивеев провел 10 матчей в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу. В активе защитника один гол в 14 встречах в составе сборной России.