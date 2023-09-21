В Пентагоне заявили о начале переобучения украинских пилотов на F-16 в Дании

Пентагон заявил, что украинские пилоты уже начали переобучение на F-16 в Дании

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что украинские пилоты начали переобучение на американских истребителях F-16 в Дании. По его словам, в скором времени они смогут приступить к тренировкам в США, сообщает РИА Новости.

«Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались», — заявил он.

Официальный представитель американской администрации подчеркнул, что в ближайшее время украинские летчики приедут в США и пройдут первичные курсы английского языка, после чего смогут приступить к летной подготовке.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Киев хотел бы получить американские истребители пятого поколения F-35. Он отметил, что в настоящий момент Украина считает приоритетом получение от США истребителей четвертого поколения F-16, а также шведские самолеты того же поколения JAS 39 Gripen.