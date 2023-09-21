В ВСУ захотели получить американские истребители F-35

Спикер ВС ВСУ Игнат: мы должны думать о получении американских истребителей F-35

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели бы получить американские истребители пятого поколения F-35. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге для портала Ukrinform.

«Мы тоже должны думать про перспективу, не про один F-16. Есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели», — сказал Игнат.

Он отметил, что в настоящий момент Украина считает приоритетом получение от США истребителей четвертого поколения F-16, а также шведские самолеты того же поколения JAS 39 Gripen.

Ранее Игнат назвал российский истребитель Су-35 основным противником для ВСУ за преобладание в воздухе. По его словам, самолеты, на которые рассчитывает Киев, должны не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении.