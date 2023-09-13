ВСУ захотели получить от Запада не уступающие Су-35 истребители

Спикер ВС Игнат: ВСУ хотят получить от Запада не уступающие Су-35 истребители

Российский истребитель Су-35 является основным конкурентом и противником для Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преобладание в воздухе. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет ТАСС.

«Надо понимать, что самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении», — сказал он. В связи с этим он отметил, что Киев хочет получить от Запада истребители, не уступающие российским самолетам.

При этом спикер ВС ВСУ отметил, что американские истребители F-16 и Gripen обладают разными характеристиками в зависимости от модификации. Он пояснил, что Киев хотел был получить более новые версии самолетов, которые позволили бы украинским военным на «равных бороться с российскими самолетами».

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) выпустило материал о российском истребителе Су-35, где в числе прочего заявляется, что он показал «ошеломляющие результаты» в ходе боевых действий на Украине.