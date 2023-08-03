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21:08, 3 августа 2023Наука и техника

В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине

MWM: российский истребитель Су-35 одержал ошеломляющие победы на Украине

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Издание Military Watch Magazine (MWM) выпустило материал о российском истребителе Су-35, где в числе прочего заявляется, что он показал «ошеломляющие результаты» в ходе боевых действий на Украине. Статья доступна на сайте издания.

По утверждению авторов, Су-35 сыграл важную роль в военных действиях России как в Сирии, так и на Украине, и все чаще используется российской авиацией для обеспечения господства в воздухе.

«Су-35 сбил гораздо больше самолетов класса "воздух-воздух", чем любой другой истребитель после окончания холодной войны, участвуя в крупных воздушных боях с украинскими подразделениями истребителей четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы», — указывает издание.

Также оно привело десять улучшений истребителя по сравнению с предшественником, истребителем Су-27, на смену которому и пришел Су-35.

В июле спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Су-35 является одним из самых лучших самолетов и представляет угрозу для Киева. «Основной самолет, который представляет для нас угрозу, — это Су-35. Это нужно признать», — пояснил он.

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    Антон Похиляк
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