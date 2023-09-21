Россиянам назвали обязательные продукты для осеннего меню

Нутрициолог сервиса «Пакет» от Х5 Елена Свиридова призвала есть больше меда и красной рыбы осенью. Обязательные для меню этого времени года продукты она назвала «Ленте.ру».

По ее словам, осенью все процессы в теле человека адаптируются к приближающимся холодам. Из-за этого, считает Свиридова, могут ухудшаться функции иммунной системы, часто случаются дефициты витаминов и микроэлементов. Пополнить их запас можно качественными продуктами.

Красная рыба

Нутрициолог отметила, что лосось, семга, форель богаты полезными жирными кислотами Омега-3, благотворно влияющими на состояние кожи, ногтей и волос. Помимо этого, красная рыба содержит высокую концентрацию витамина D, что тоже актуально для россиян в период отсутствия солнца.

Шиповник, облепиха и черная смородина

Витамин С — обязательный элемент в осеннем рационе, считает Свиридова. Она добавила, что в некоторых ягодах его содержание в разы выше, чем в лимонах и апельсинах, поэтому к ним стоит особенно внимательно присмотреться осенью.

Имбирь

Собеседница «Ленты.ру» посоветовала добавить в рацион имбирь, чтобы взбодриться на эмоциональном и на физическом уровнях.

Например, тертый корень имбиря можно добавлять в качестве специи к различным блюдам. Маринованный имбирь подойдет как закуска. Также свежий имбирь можно заваривать и добавлять в напиток из меда для сбалансированного вкуса Елена Свиридова нутрициолог

Мед

Свиридова назвала мед природным антисептиком, который буквально дезинфицирует организм изнутри, что особенно актуально в осенний период.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова прокомментировала утверждение о гниющей в желудке по ночам пище. По ее словам, процессы пищеварения по ночам не приостанавливаются, а притормаживаются, поэтому еда просто переваривается медленнее.