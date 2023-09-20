Врач прокомментировала утверждение о гниющей в желудке по ночам пище

Нутрициолог Гусакова: ночью пища в желудке не гниет, а медленно переваривается

Съеденная перед сном пища не гниет ночью в желудке, объяснила нутрициолог Вероника Гусакова. Распространенное утверждение о гниении пищи в желудке ночью она прокомментировала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, процессы пищеварения по ночам не приостанавливаются, а притормаживаются, поэтому еда просто переваривается медленнее. «Желудочный сок и пищеварительные ферменты продолжают вырабатываться. Более того, гниение продуктов в нашем кишечнике невозможно, данные состояния привели бы к тяжелым патологическим состояниям, таким как сепсис», — уточнила Гусакова.

При этом вечерний прием пищи, продолжила врач, должен быть самым легким, потому что к концу дня метаболизм замедляется в связи с циркадными ритмами. Подходящим сочетанием для ужина она назвала белковые продукты и овощи.

Ранее диетолог Кайли Сакаида выразила уверенность, что полный отказ от сладостей и других считающихся вредными продуктов не всегда является практичным и здоровым походом к правильному питанию. Она призвала при составлении меню сконцентрироваться на его сбалансированности и не зацикливаться на свойствах отдельных компонентов.