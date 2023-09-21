Китай начал выдавать лицензии на вывоз из страны важнейших для Запада металлов

Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт галлия и германия по новым правилам

Китай возобновил выдачу лицензий на экспорт галлия и германия — важных для Запада редкоземельных материалов, которые используются в том числе для производства чипов. Об этом на брифинге для прессы сообщил официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун, его слова приводит ТАСС.

Журналисты поинтересовались, получили ли какие-либо компании право вывозить из страны металлы по новым правилам. «Мы уже одобрили некоторые заявки, соответствующие правилам. Эти компании получили лицензии на экспорт», — сказал Хэ Ядун. По его словам, ведомство «продолжит принимать решения о выдаче лицензий в соответствии с установленными юридическими процедурами».

Власти Китая ограничили экспорт галлия и германия с 1 августа, что стало очередным шагом в эскалации войны между Пекином и Вашингтоном за доступ к материалам, используемым при изготовлении высокотехнологичных полупроводников. Введение меры экспортного контроля в отношении товаров в министерстве объяснили защитой национальной безопасности и интересов.

По данным Главного таможенного управления КНР, в августе экспорт продукции из галлия и германия упал до нуля. По новым правилам властей, местные поставщики продукции из этих металлов должны получать специальную лицензию. Однако, по словам одного из продавцов, обработка таких заявок от компаний занимает около 45 рабочих дней. «В прошлом месяце мы не отправляли никаких объемов за границу, поскольку все еще ждем разрешения», — объяснил он.