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12:56, 20 сентября 2023Экономика

Китай прекратил поставки важнейших для Запада металлов

Экспорт германия и галлия из Китая в августе упал до нуля

Фото: Sebastian Willnow / Globallookpress.com

Китайский экспорт продукции из галлия и германия — редкоземельных материалов, которые используются в том числе для производства чипов — в августе упал до нуля. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает Reuters.

Поставки важнейших для Запада металлов прекратились после того, как в июле Пекин экспортировал 8,63 тонны изделий из германия, нарастив поставки вдвое по сравнению с июнем. Рост объемов объясняется желанием зарубежных покупателей увеличить закупки перед введением торговых ограничений. Экспорт галлия из Китая в июле составил 5,15 тонны (7,67 тонны в аналогичном месяце 2022 года).

По новым правилам властей, местные поставщики продукции из галлия и германия должны получать экспортную лицензию. Однако, по словам одного из продавцов, обработка таких заявок от компаний занимает около 45 рабочих дней. «В прошлом месяце мы не отправляли никаких объемов за границу, поскольку все еще ждем разрешения», — объяснил он.

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На фоне экспортных ограничений внутренние цены на галлий снизились из-за роста запасов. По данным Shanghai Metals Market (SMM), цена металлического галлия упала за месяц на девять процентов, до 1655 юаней за килограмм. При этом стоимость германия выросла на один процент, до 9700 юаней за килограмм на конец августа.

Власти Китая ограничили экспорт галлия и германия с 1 августа, что стало очередным шагом в эскалации войны между Пекином и Вашингтоном за доступ к материалам, используемым при изготовлении высокотехнологичных полупроводников. Теперь поставщикам из КНР необходимо получать лицензию на экспорт в местном Минторге, при этом требуется указывать, в каких целях планируется использование материалов. Введение меры экспортного контроля в отношении товаров в министерстве объяснили защитой национальной безопасности и интересов.

Китай является единственной страной в мире, обладающей полным циклом получения редкоземельных металлов. Страна, по разным оценкам, контролирует от 60 до 85 процентов глобального рынка.

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