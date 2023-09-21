Участница шоу «Пацанки» прокомментировала свое задержание в Москве

Задержанная ранее участница «Пацанок» Мила Грац заявила, что уже находится дома

Участница реалити-шоу «Новые Пацанки» на канале «Пятница!» Мила Грац (настоящее имя — Людмила Ушакова) прокомментировала свое задержание 20 сентября в Москве. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она сообщила, что уже находится дома.

«Я думаю, что все видели прекрасные интересные новости. Очень смешная, короче, канитель, товарищи. Все хорошо, я дома», — заявила Грац. Она также добавила, что раскроет подробности произошедшего позже.

Ранее стало известно, что участницу «Пацанок» задержали в Москве. По информации телеканала «Пятница!», Грац угрожала расправиться со съемочной группой проекта и вымогала деньги. Делом девушки занимается полиция. Представители телеканала также подчеркнули, что у Грац есть несколько судимостей.

До этого в полицию и прокуратуру пожаловались на финалистку «Пацанок» Бэллу Кузнецову.