Глава ФИФА высказался об участии сборной России на чемпионате мира-2026

Глава ФИФА Инфантино не исключил участия сборной России на чемпионате мира-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об участии сборной России на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

Инфантино, выступая на полях Генассамблеи ООН, не исключил участия команды в турнире. «Будет видно», — заявил глава ФИФА.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Всего на турнире сыграют 48 команд.