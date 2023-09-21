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16:34, 21 сентября 2023Наука и техника

Российский военный рассказал о способах противодействия истребителям F-35

Полковник Литовкин заявил, что истребители F-35 не доставят проблем армии РФ

Фото: Eddie Keogh / Reuters

Американский истребитель F-35 обладает крайне высокими характеристиками, но даже в случае его поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ), Россия сможет противостоять ему с помощью сил ПВО и грамотных летчиков. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«F-35 — это самолет в трех модификациях: для морской пехоты, для кораблей, для ВВС. Неизвестно, какой именно хочет Украина, но, вероятно, речь идет именно о том, который для ВВС. Это сверхзвуковой истребитель пятого поколения, способные выполнять самые разные задачи: вести воздушный бой, наносить удары по наземным целям, у него обширный боезапас. Очень неплохой самолет», — считает Литовкин.

Он также заметил, что американский истребитель во многом похож на российский Як-141. Именно информация о характеристиках этого самолета использовалась для разработки американского аналога.

«В любом случае, он не по зубам украинским летчикам: у них нет ни компетенций, ни возможностей обслуживания. Работе с такими самолетами учатся не один год. Но в любом случае, F-35 мы будем сбивать. У нас достаточно сил ПВО, достаточно грамотных летчиков. Особых проблем этот истребитель нам не доставит», — уверен полковник.

Ранее сообщалось, что Швеция закупит у американцев самолеты F-35 в рамках стратегии военно-стратегического сотрудничества с США. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина тоже хотела бы получить от США F-35, а от Швеции истребители нового поколения, находящиеся в стадии разработки.

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    Варвара Кошечкина
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