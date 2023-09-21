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10:44, 21 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по энергоинфраструктуре в Ровенской области

Глава Ровенской ОВА сообщил о ракетном ударе по энергоинфраструктуре в регионе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате ракетных ударов в Ровенской области Украины оказались повреждены объекты энергоинфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

По его словам, было зафиксировано попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в городе Ровно. Он также отметил, что часть Ровенского района области в настоящий момент остается без электричества.

Ранее сообщалось о взрывах, прозвучавших в нескольких украинских городах, в том числе в Ровно. Позднее также стало известно, что в результате работы средств противовоздушной обороны в Черкассах был поврежден объект социальной инфраструктуры.

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    Алевтина Запольская
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