Стало известно о ракетном ударе по энергоинфраструктуре в Ровенской области
Глава Ровенской ОВА сообщил о ракетном ударе по энергоинфраструктуре в регионеСюжетРакетные удары по Украине:
В результате ракетных ударов в Ровенской области Украины оказались повреждены объекты энергоинфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.
По его словам, было зафиксировано попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в городе Ровно. Он также отметил, что часть Ровенского района области в настоящий момент остается без электричества.
Ранее сообщалось о взрывах, прозвучавших в нескольких украинских городах, в том числе в Ровно. Позднее также стало известно, что в результате работы средств противовоздушной обороны в Черкассах был поврежден объект социальной инфраструктуры.