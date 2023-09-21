Олимпийский чемпион раскритиковал живущего в США российского хоккеиста

Олимпийский чемпион Кожевников назвал чушью критику хоккеиста НХЛ Задорова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» Никиту Задорова. Его слова приводит «Чемпионат».

Кожевников назвал заявления хоккеиста чушью. «Где он живет? Вот от этого надо отталкиваться. Льет грязь на наших легенд, говорит, что за меня якобы кто-то пишет. Все знает! Интересно, на какую разведку он работает? Живя в Америке, он откуда-то знает, что я говорю», — высказался он.

Ранее Задоров заявил, что ответы для интервью для Кожевникова придумывают другие люди. Он обратил внимание на проблемы, которые были в СССР.

Задоров — воспитанник московского ЦСКА. Он выступает в Северной Америке с 2012 года. Помимо «Калгари» и «Чикаго», россиянин играл за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс», а также «Лондон Найтс» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

