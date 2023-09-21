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14:43, 21 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве предупредили о тяжелых месяцах из-за проблем в энергетике Украины

Офис Зеленского: из-за проблем с энергетикой Украину ждут тяжелые месяцы

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украину ждут тяжелые месяцы на фоне проблем с энергосистемой страны. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба, передает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

«Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры», — предупредил он.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Гривко предложил поддерживать энергосистему страны за счет труда заключенных. По его словам, нужно мотивировать 50 тысяч заключенных вырабатывать электроэнергию с помощью велогенерационных установок.

В конце августа мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города подготовиться к двум месяцам без электричества на случай, если зимой украинская инфраструктура подвергнется ударам.

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    Алевтина Запольская
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