В Киеве предупредили о тяжелых месяцах из-за проблем в энергетике Украины

Офис Зеленского: из-за проблем с энергетикой Украину ждут тяжелые месяцы

Украину ждут тяжелые месяцы на фоне проблем с энергосистемой страны. Об этом заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба, передает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

«Впереди тяжелые месяцы: Россия будет атаковать объекты энергетической и критически важной инфраструктуры», — предупредил он.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Гривко предложил поддерживать энергосистему страны за счет труда заключенных. По его словам, нужно мотивировать 50 тысяч заключенных вырабатывать электроэнергию с помощью велогенерационных установок.

В конце августа мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города подготовиться к двум месяцам без электричества на случай, если зимой украинская инфраструктура подвергнется ударам.